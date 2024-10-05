Петербургские коммунальщики чуть не заморозили будущую мать на Ваське

Neva.Today помогает решать проблемы петербуржцев с нерадивыми коммунальщиками. Пока редакция стучалась в различные инстанции, чтобы разобраться в истории с отключением горячей воды в Василеостровском районе, те оперативно ликвидировали халатность.
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