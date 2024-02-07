Медики рассказали о состоянии пострадавших в страшном ДТП под Нижним Тагилом

В городской больнице № 1 Нижнего Тагила остаются трое взрослых, пострадавших во вчерашнем ДТП. Как сообщает пресс-служба областного минздрава, сейчас состояние пациентов (41-летний мужчина, 31-летняя женщина и девушка 20 лет) оценивается как стабильное, средней степени тяжести, все они находятся под наблюдением нейрохирургов и травматологов.