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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

4 подписчика
Ну здрасьте приехали! По народным приметам, Сергиев день (а это сегодня)

Ну здрасьте приехали! По народным приметам, Сергиев день (а это сегодня) дает начало зиме, которая окончательно устанавливается 22 ноября.

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