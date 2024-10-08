Ну здрасьте приехали! По народным приметам, Сергиев день (а это сегодня) дает начало зиме, которая окончательно устанавливается 22 ноября.
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Ну здрасьте приехали! По народным приметам, Сергиев день (а это сегодня) дает начало зиме, которая окончательно устанавливается 22 ноября.