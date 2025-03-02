Екатеринбург и Минск укрепят деловые связи

С 26 по 28 марта Екатеринбург примет Дни Минска. Программа включает экономический форум, направленный на укрепление деловых связей между регионами, ярмарку белорусских продуктов, где жители смогут приобрести товары от минских производителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии