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«За актёра — никогда»: как звезда «Дорожного патруля» Ирина Сотикова переступила через собственный запрет и прошла через предательство

«За актёра — никогда»: как звезда «Дорожного патруля» Ирина Сотикова переступила через собственный запрет и прошла через предательство

Актриса Ирина Сотикова много лет держалась железного принципа — никакой романтики с коллегами по цеху.

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