Медь дешевеет на 1,5% с оглядкой на Китай

Утром в четверг, 19 декабря, стоимость меди снижается на 1,5%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 09:00 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 1,7% - до 4,0865 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
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