В Северной Осетии задержаны муж и жена, подозреваемые в сбыте поддельной табачной продукции

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Владикавказу при силовой поддержке бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Республике Северная Осетия – Алания пресечена деятельность двух местных жителей 1984 и 1986 годов рождения, подозреваемых в незаконном обороте немаркированной табачной продукции.