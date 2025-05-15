Троллинг: Кадырова и Медведева на переговоры в Стамбул

Один ясно выражает мысли , другой как бе намекнет циркачам, что все серьёзно. Киевский и европейские персонажи хотят поиграть в игры? А почему бы не подыграть? Они хотят их Стамбульских переговоров сделать перемогу? Возникает вопрос, а что они могут сделать или предложить? Какой может быть компромисс со стороны России? Предположим мы соглашается на остановку БД по линии боевого соприкосновения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии