Троллинг: Кадырова и Медведева на переговоры в Стамбул

Один ясно выражает мысли , другой как бе намекнет циркачам, что все серьёзно. Киевский и европейские персонажи хотят поиграть в игры? А почему бы не подыграть? Они хотят их Стамбульских переговоров сделать перемогу? Возникает вопрос, а что они могут сделать или предложить? Какой может быть компромисс со стороны России? Предположим мы соглашается на остановку БД по линии боевого соприкосновения.