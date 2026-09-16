Расчет «Града» ликвидировал скопление живой силы ВСУ в Сумской области

Российский расчет РСЗО «Град» 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» ликвидировал опорный пункт и скопление военных ВСУ в Сумской области.
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