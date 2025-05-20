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Россия вошла в тройку крупнейших экспортеров рыбного филе

Россия вошла в тройку крупнейших экспортеров рыбного филе

Россия завершила 2024 год, войдя в тройку крупнейших экспортеров рыбного филе в мире. Об этом РИА Новости сообщили во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) со ссылкой на данные исследования IndexBox.

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