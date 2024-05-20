Новый министр обороны Белоусов рассказывал, что Запад нам не враг, а Россия должна стать хранительницей ценностей Европы

Наверное, без преувеличения, главной новостью последних дней стало то, что на должности министра обороны вице-премьер Андрей Белоусов сменил Сергея Шойгу, которого многие эксперты считали несменяемым министром.
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