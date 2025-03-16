Военкор Коц: Тело расстрелянной летом под Суджей беременной женщины нашли в больнице

Александр Коц сообщил о страшной находке в госпитале под Суджей.Тело молодой женщины Нины Кузнецовой, которую боевики ВСУ расстреляли летом на глазах у мужа и ребенка под Судже, нашли в госпитале недавно освобожденного населенного пункта Гончаровка.