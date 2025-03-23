МВД: бесплатный Wi-Fi и зарядки могут представлять угрозу для гаджетов

Использование бесплатного открытого Wi-Fi и зарядных устройств в общественных местах может привести к заражению мобильного устройства вредоносным программным обеспечением, которое способно похитить логины, пароли и платежные данные, а также замедлить работу устройства или полностью заблокировать его.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии