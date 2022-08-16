Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Сам писал то? Каламбур выдал на гора.Еще 3 смертных пр...
  • Владимир Алтайцев
    Это  очень хорошо  для России.Иран поставит Рос...
  • Александр Симаков
    Горячие блюда перестали готовить! Да кто же в жару горячие блюда ест? Окрошечка на холодном квасе самое то! С хреном ...Что предвещают Ев...

ФБР начало расследование против Трампа за возможное нарушение закона о шпионаже

ФБР начало расследование против Трампа за возможное нарушение закона о шпионаже

Дональд Трамп находится под следствием за неправильное обращение с документами, касающимися национальной обороны США, за нарушение закона о шпионаже, а также за другие возможные нарушения, связанные с обращением с правительственными документами.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх