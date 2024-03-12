Как барабанные палочки: что ваши ногти могут сказать о состоянии организма

Оказывается, что по состоянию ногтей можно определить наличие у человека определенных заболеваний. Так, при железодефицитной анемии ногти могут приобретать вогнутую форму, а на пластине появятся продольные полосы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии