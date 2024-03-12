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Пятый канал

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Как барабанные палочки: что ваши ногти могут сказать о состоянии организма

Как барабанные палочки: что ваши ногти могут сказать о состоянии организма

Оказывается, что по состоянию ногтей можно определить наличие у человека определенных заболеваний. Так, при железодефицитной анемии ногти могут приобретать вогнутую форму, а на пластине появятся продольные полосы.

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