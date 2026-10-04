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ИА Регнум

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Минобороны: Киев ударил по жилым кварталам Белгорода, где нет военных объектов

Минобороны: Киев ударил по жилым кварталам Белгорода, где нет военных объектов

Украинская армия ночью ударила по жилым кварталам Белгорода. Об этом 4 октября сообщили в Министерстве обороны России.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Павел Б
Павел Б

Почему МО РФ в ответ на эту террористическую атаку по мирным жителям не ударит по Минобороны в куеве, а так же по другим офисным зданиям в центре куева...Кого там бережём ? Мирных жителей Белгорода,Брянска, Курска не жаль ?