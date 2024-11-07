Вице-премьер Польши объяснил невозможность передачи МиГ-29 Украине

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью Radio Zet заявил, что правительство страны не готово передать Украине истребители МиГ-29 из-за возможного негативного влияния на безопасность Польши.
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