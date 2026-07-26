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ИА Регнум

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Путин: нет сомнений, что победа будет за Россией

Путин: нет сомнений, что победа будет за Россией

Нет сомнений, что победа будет за Россией. Об этом 26 июля заявил президент страны Владимир Путин. / Источник: © Вячеслав Прокофьев/РИА НовостиГлава государства в День ВМФ пообщался с российскими моряками в Санкт-Петербурге.

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