Похвалившего самого себя российского футбольного судью дисквалифицировали до конца сезона

Дисциплинарная комиссия судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) отстранила арбитра Владислава Безбородова от работы на матчах РПЛ и других соревнованиях под эгидой РФС до конца нынешнего сезона.
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