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РКН запускает систему «Вепрь» в Сети, для выявления информационных угроз и их блокировке

РКН запускает систему «Вепрь» в Сети, для выявления информационных угроз и их блокировке

В пресс-службе главного радиочастотного центра, который курирует Роскомнадзор, сообщили журналистам РИА Новости о том, что они подготовили к запуску новую систему «Вепрь», которая будет распознавать и блокировать информационные угрозы в сети.

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