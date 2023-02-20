РКН запускает систему «Вепрь» в Сети, для выявления информационных угроз и их блокировке

В пресс-службе главного радиочастотного центра, который курирует Роскомнадзор, сообщили журналистам РИА Новости о том, что они подготовили к запуску новую систему «Вепрь», которая будет распознавать и блокировать информационные угрозы в сети.
В пресс-службе главного радиочастотного центра, который курирует Роскомнадзор, сообщили журналистам РИА Новости о том, что они подготовили к запуску новую систему «Вепрь», которая будет распознавать и блокировать информационные угрозы в сети.
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