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Zero Hedge

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"Memory Remains The Epicenter": Micron Tumbles Below $1,000 As Kospi Catches-Down And CXMT Shrinks The DRAM Cell

"Memory Remains The Epicenter": Micron Tumbles Below $1,000 As Kospi Catches-Down And CXMT Shrinks The DRAM Cell

"Memory Remains The Epicenter": Micron Tumbles Below $1,000 As Kospi Catches-Down And CXMT Shrinks The DRAM Cell Micron just delivered the kind of quarter that would have sent the stock into orbit in June.

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