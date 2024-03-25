Тайны Ватикана: скрытое Папой послание для России уже сбывается

2 марта 10K прочитали Чего же боятся святые отцы католической конфессии? Почему они всеми силами стараются скрыть третью часть Фатимского послания? Этот случай произошел уже больше ста лет назад, а в Ватикане все еще молчат о последнем, третьем послании Богородицы.