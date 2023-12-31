Вучич: Сербия будет двигаться к ЕС, сохраняя отношения с Китаем и Россией

Президент Сербии Александар Вучич в штаб-квартире коалиции "Сербия не смеет останавливаться" заявил, что страна продолжит путь к Евросоюзу при сохранении традиционных дружеских отношений с Китаем и Россией и не собирается вводить санкции для удовлетворения какой-либо третьей стороны, передает РИА Новости.
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