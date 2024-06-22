Авторитета Гасанова арестовали после драки с экс-чекистом в Екатеринбурге

Криминальному авторитету Марселю Гасанову, который подрался с бывшим сотрудником ФСБ Евгением Пупышевым в лифте башни «Исеть» в Екатеринбурге, дали десять суток административного ареста за мелкое хулиганство.
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