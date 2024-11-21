Если не договоримся, Трамп станет врагом России: Но есть и хорошая новость

ИМ

Ильдус Мамлеев

Да ни куда этот Трамп не денется, "приползет" сам в Москву и попросит аудиенции у Путина, если Россия прекратит поставлять обогащенный уран, титан, газ, нефть в США и Англию. Только и всего.