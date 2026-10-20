Собственник производственного комплекса на улице Фрунзе, 100, построенного в 1904 году, оценил его в 250 миллионов рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Пугачёва "глотает...
- Военкор Коц преду...
- "Нас надули?": Но...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым