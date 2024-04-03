Культуромания
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Культуромания

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Место, где можно послушать новости из утюга

Место, где можно послушать новости из утюга

В конце марта в Москве в концертном зале «Измайлово» открылся  Музея радио и телевидения, новый проект интерактивного политехнического музея «Дедушкин чердак», посвященный истории радио, телевидения и звукозаписи.

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