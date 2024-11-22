Рентгеновский телескоп MeerKAT помог обнаружить гигантскую радиогалактику

Гигантские радиогалактики, как правило, образуются в среде с низкой плотностью, а в их центрах располагаются сверхмассивные черные дыры, из окрестностей которых вырываются струи высокоэнергетических частиц.
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