Русские пилоты ВКС России нанесли мощный ракетный удар по пунктам дислокации трёх бригад ВСУ в ДНР

Авиация группировки войск "Юг" ВС России отработала по противнику слаженно и уверенно.Авиация армии России нанесла мощные бомбовые и ракетные удары по пунктам временной дислокации трёх бригад ВСУ в Донецкой Народной республики.
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