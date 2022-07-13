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Директор Australian Open о том, сыграет ли Джокович на турнире в 2023 году: «Мы делаем все возможное. У нас ему всегда рады»

Крэйг Тайли ответил, сможет ли Новак Джокович сыграть на Australian Open-2023. «Мы делаем все возможное.

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