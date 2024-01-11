Генеральный директор Grayscale выступил с речью после утверждения Spot Bitcoin ETF

Наконец, SEC принесла долгожданные положительные вести, одобрив спотовые биткоин-ETF. После этого ключевые фигуры на рынке криптовалют не могли удержаться от высказываний, и генеральный директор Grayscale Майкл Зонненшайн также выступил с заявлением, отмечая победу над SEC.