Кто должен оплачивать курсы повышения квалификации учителей

Могут ли учителя не допустить к работе за отказ пройти курсы повышения квалификации, в каких случаях их должна оплачивать школа, а в каких сам педагог — ответы на эти и другие вопросы публикуем в совместной рубрике «Парламентской газеты» и Российской академии образования (РАО) «Образование: право возможностей».