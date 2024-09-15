Стало известно об антироссийской пропаганде Галкина* на зарубежных концертах

ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков Юморист и телеведущий Максим Галкин* использует свои концерты за рубежом в качестве площадки для антироссийской пропаганды, сообщает 15 сентября ТАСС со ссылкой на судебные документы.
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