Лавров посмеялся над Зеленским

Министр иностранных дел Сергей Лавров во время с беседы с помощником президента Юрия Ушакова и пресс-секретарем Дмитрием Песковым заявил, что Зеленский уже начинает надоедать Западу, следует из отрывка программы Павла Зарубина на «России 1» «Москва.
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