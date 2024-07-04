The Daily Beast: Трамп считает, что Байден вышел из предвыборной гонки

Джо Байден покинет предвыборную гонку после провальных теледебатов 30 июня. Об этом заявил Дональд Трамп, его слова цитирует американское новостное интернет-издание The Daily Beast, информирует РИА Новости.
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