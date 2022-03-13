Капитан «Коламбуса» Дженнер может пропустить несколько недель из-за травмы поясницы

Капитан «Коламбуса» Бун Дженнер может пропустить несколько недель из-за травмы. Сообщается, что у 28-летнего форварда травма поясницы.

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