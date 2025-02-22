Рязанские волонтёры отправили именные посылки землякам в зону СВО

Посылки уже отправились в путь, чтобы порадовать бойцов в преддверии Дня защитника Отечества. Напомним, волонтёры и добровольцы из Рязанской области регулярно отправляют гуманитарную помощь и посылки с письмами своим землякам в зону СВО.
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