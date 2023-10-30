ФИФА отстранила экс-президента федерации футбола Испании Рубиалеса на три года после скандала с поцелуем

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) отстранил бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса от футбольной деятельности на три года после инцидента с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо.