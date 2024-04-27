Жительницу Чукотского автономного округа суд признал виновной в демонстрации символики запрещённой организации

В Анадыре в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение деятельности, связанной с использованием информационных технологий и ресурсов для размещения материалов пропагандирующих экстремистскую идеологию сотрудники группы по противодействию экстремизму УМВД России по Чукотскому автономному округу установили, что 71-летняя жительница окружной столицы в одной из региональных групп популярного мессенджера опубликовала видеоролик в котором демонстрируется символика организации, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.