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За рулем

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Сорвало пробку в масляном поддоне: все способы ремонта своими руками

Сорвало пробку в масляном поддоне: все способы ремонта своими руками

Бывает, что при очередной замене масла (или при первой замене на только что приобретенном автомобиле) срывается маслосливная пробка поддона.

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