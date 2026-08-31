Сорвало пробку в масляном поддоне: все способы ремонта своими руками

Бывает, что при очередной замене масла (или при первой замене на только что приобретенном автомобиле) срывается маслосливная пробка поддона.
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