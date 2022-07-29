Newsweek: Россия готовит Украине неприятный сюрприз с американскими HIMARS

wikipedia.org / Sgt. Jacob Harrer / Общественное достояние Журналистка американского издания Newsweek Зои Строжевски сообщила, что Россия намерена уничтожить американские системы залпового огня HIMARS с помощью передовой секретной разработки.
wikipedia.org / Sgt. Jacob Harrer / Общественное достояние Журналистка американского издания Newsweek Зои Строжевски сообщила, что Россия намерена уничтожить американские системы залпового огня HIMARS с помощью передовой секретной разработки.
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