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Newsweek: Россия готовит Украине неприятный сюрприз с американскими HIMARS

Newsweek: Россия готовит Украине неприятный сюрприз с американскими HIMARS

wikipedia.org / Sgt. Jacob Harrer / Общественное достояние Журналистка американского издания Newsweek Зои Строжевски сообщила, что Россия намерена уничтожить американские системы залпового огня HIMARS с помощью передовой секретной разработки.

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