В Смоленской области сайты судов стали недоступны

Вместе с этими ресурсами для смолян отключён сервис «Электронное правосудие» Временно не работают сайты и электронные почтовые ящики Смоленского областного суда и судов общей юрисдикции, а также портал ГАС «Правосудие».
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