Американские астронавты потеряли в открытом космосе сумку с инструментами ...

Американские астронавты потеряли в открытом космосе сумку с инструментамиРанее в этом месяце астронавты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США Жасмин Могбели (Jasmin Moghbeli) и Лорал О’Хара (Loral O’Hara), являющиеся членами экипажа Международной космической станции, провели плановый выход в открытый космос.