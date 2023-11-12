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Американские астронавты потеряли в открытом космосе сумку с инструментами ...

Американские астронавты потеряли в открытом космосе сумку с инструментами ...

Американские астронавты потеряли в открытом космосе сумку с инструментамиРанее в этом месяце астронавты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США Жасмин Могбели (Jasmin Moghbeli) и Лорал О’Хара (Loral O’Hara), являющиеся членами экипажа Международной космической станции, провели плановый выход в открытый космос.

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