В Липецкой области полицейские и общественники присоединились к новогодней акции «Полицейский Дед Мороз»

В преддверии новогоднего праздника полицейские отдела МВД России по городу Ельцу, и председатель общественного совета Владимир Росляков подготовили подарки для детей из семей, находящихся под особой защитой со стороны сотрудников полиции.
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