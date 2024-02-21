Власти Нового Уренгоя наградили волонтеров за помощь бойцам СВО

В Новом Уренгое волонтеры получили награды из рук главы города за помощь солдатам СВО и их семьям. Один из ямальских активистов четыре раза доставлял гуманитарный груз в зону проведения спецоперации, рассказал Андрей Воронов в соцсетях.
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