👨👩👧👦 «Это радостное событие»: Как многодетные родители Крыма учат детей голосовать Жители Кировского района берут с собой детей на выборы и знакомят их с тем, как проходит голосование.
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