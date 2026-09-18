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test mazurok

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👨‍👩‍👧‍👦 «Это радостное событие»: Как многодетные родители Крыма учат детей голосовать   Жители Кировского района берут с собой детей на выборы и знакомят их с тем, как проходит голосование.

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