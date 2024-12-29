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«Восточный щит»: Польша физически перекроет границу с Белоруссией к лету

«Восточный щит»: Польша физически перекроет границу с Белоруссией к лету

Используя дорогую стройку как демонстрационный макет, Варшава призвала партнеров по ЕС внести финансовый вклад в отдельный военный проект, который считается частью общей обороны Европы от «посягательств России».

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