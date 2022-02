Если вы не приверженец веганства, замените все масло в этом паштете на сливочное. Для приготовления паштета на 12 порций нужно: 300 г сухой красной фасоли 200 г грецких орехов 1 крупная луковица 2–3 зубчика чеснока 1 большой (100–120 г) пучок кинзы с корешками 50–70 мл масла грецких орехов или оливкового масла + 50 мл оливкового […] The post Веганский паштет из красной фасоли с орехами first appeared on ЭХО МЕДИА.