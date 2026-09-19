Многодетная мать-«королева» и ее отпрыски держат в страхе школу на Урале

В Свердловской области педагоги сельской школы столкнулись с трудностями, которые мешают нормально работать.
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