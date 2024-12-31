Зачем подводить итоги года? Узнайте, как это меняет жизнь

Формирование чётких целей Оценка прошедшего года – мощный инструмент стратегического планирования. Это помогает проанализировать успехи и ошибки, определить, какие действия оказались правильными, а что стоит пересмотреть.
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